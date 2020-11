Banche: UniCredit e Intesa Sanpaolo in vetta alla classifica Mediobanca

Redazione Finanza 3 novembre 2020 - 16:09

MILANO (Finanza.com)

Anche nel mondo bancario la fotografia per il 2019 non si discosta dall’andamento degli anni precedenti, soprattutto nelle prime posizioni. In vetta alla classifica ci sono, infatti, UniCredit e Intesa rispettivamente con 852,8 e 806,9 miliardi di euro di totale attivo tangibile. A seguire, con ampio scarto, Cassa Depositi e Prestiti (385,8 miliardi) e Banco BPM (165,8 miliardi). Circa la qualità del credito, dopo il picco del 2015 (198 miliardi), a fine 2019 la massa dei crediti deteriorati netti degli istituti ammontava a 64mld, in diminuzione del 25,6% rispetto al 2018 che fa seguito al -28% medio del biennio precedente. È quanto emerge dall'analisi condotta dall'area studi Mediobanca che presentato la 55esima edizione dello studio sulle 'Principali Società Italiane'.Per quanto riguarda le assicurazioni, Generali conferma un dominio assoluto sulla Top10 dei gruppi con premi lordi che ammontano a 68,2 miliardi, grazie alla sua struttura multinazionale. Seguono il gruppo Poste Vita (18 mld) e Unipol Gruppo (13,9 mld).