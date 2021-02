Banche Italia e Spagna: Credit Suisse migliora outlook eps, 'Intesa ha sorpreso con crescita più alta in entrate da commissioni'

Laura Naka Antonelli 16 febbraio 2021 - 12:37

MILANO (Finanza.com)

Gli analisti di Credit Suisse hanno diramato un report scrivendo che, a seguito della diffusione dei risultati di bilancio delle banche del Sud Europa, "mettiamo in evidenza la performance complessivamente positiva dei profitti al lordo delle tasse, rispetto alle attese del consensus". I risultati migliori delle previsioni sono stati alimentati "principalmente dai fatturati core, a differenza del terzo trimestre del 2020, quando il principale focus è stato sugli accantonamenti. L'unica eccezione a questo trend è stata UniCredit. Le banche spagnole hanno fatto meglio (di quelle italiane) riguardo al margine netto di interesse, mentre Intesa SanPaolo ha sorpreso con la crescita più forte delle entrate provenienti dalle commissioni'Nel report appena diffuso "Southern European Banks Offence is the new defence: M&A already paying dividends, with ISP and CABK our preferred stocks", gli analisti hanno parlato di un miglioramento dell'outlook delle banche del Sud Europa relativo al 2021 grazie, anche, alle "aspettative sui costi", che "rimangono ampiamente omogenee, visto che la maggior parte delle banche prevede una flessione su base annua (dei costi stessi), mentre vanno avanti con i loro processi di risanamento e/o con il miglioramento dei target delle loro sinergie. Fattore importante - sottolineano glo analisti -, il migliore outlook si è tradotto in una revisione al rialzo delle stime sull'eps (utile per azione), in media, del 2%, per le banche che copriamo".I titoli coperti da Credit Suisse del Sud Europa sono: Bankia, Caixabank, BBVA, Banco Santander, Bper, UniCredit, Intesa SanPaolo, Banco Sabadell, Unicaja Banco, Liberbank, Bankinter, Banco BPM.