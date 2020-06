Banche: Confindustria, positiva proroga Eba su moratorie

Daniela La Cava 19 giugno 2020 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

"Confindustria esprime grande apprezzamento per la decisione dell’Eba, l’Autorità bancaria europea, di prorogare la data di applicazione dei suoi orientamenti in materia di moratorie”. Così Emanuele Orsini, vice presidente di Confindustria con delega al credito, alla finanza e al fisco. “La crisi conseguente all’emergenza epidemiologica è nel suo pieno svolgimento e le imprese sono in sofferenza quindi serve continuare a sostenerle con tutti i mezzi", sottolinea Orsini rimarcando il fatto che la proroga renderà ancora più efficace e incisivo il recente Addendum alla moratoria pattizia firmata con Abi il 22 maggio scorso. In particolare, ne beneficeranno le grandi imprese, conclude il vicepresidente di Confindustria, e potrà consentire alle aziende di tutte le dimensioni dei settori e delle filiere più colpite di ottenere dalle banche sospensioni dei mutui fino a 24 mesi.