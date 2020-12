Banche: Bper e Banco BPM in rialzo, Serra (fondo Algebris): fusione sarebbe 'ottima operazione'

Laura Naka Antonelli 1 dicembre 2020 - 10:11

MILANO (Finanza.com)

Bper e Banco BPM in rialzo nella sessione odierna, con gli operatori di mercato che continuano a scommettere su una fusione tra le due banche. L'ipotesi di una operazione di M&A ha ricevuto anche l'endorsement ufficiale del fondo Algebris di Davide Serra, azionista di entrambi gli istituti.Nel commentare l'idea di una aggregazione tra le due realtà, Serra ha detto al Sole 24 Ore che "sarebbe unìottima operazione, perché è come se si unissero quattro ex popolari in una, ovvero Bpm, Banco Popolare, Bper e un pezzo di Ubi, che è a sua volta originata da altre popolari"."Si darebbe origine a un maxi-polo attivo in territori adiacenti tra loro - ha aggiunto Serra - in grado di generare quel valore e quelle sinergie che oggi servono".Il titolo Banco BPM sale dell'1,35% a 1,87 euro, mentre Bper avanza del 2% a 1,494 euro.