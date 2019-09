Banche: Bankitalia, tasso mutui scende al 2,09% a luglio

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Per il capitolo mutui, i tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, sono stati pari al 2,09% rispetto al 2,17% di giugno. Lo comunica la banca d'Italia che ha pubblicato stamattina "Banche e moneta: serie nazionali" precisando che quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo all’8,28 per cento.Inoltre, i tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono risultati pari all’1,37 per cento (1,35 nel mese precedente); quelli sui nuovi prestiti di importo fino a 1 milione di euro sono stati pari all’1,92 per cento, quelli sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia all’1,00 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,37 per cento.