Banche: Bankitalia, tassi mutui all'1,67% a maggio

Daniela La Cava 9 luglio 2020 - 10:46

MILANO (Finanza.com)

I tassi di interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l’acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie, si sono collocati a maggio all’1,67 per cento (1,74% in aprile), mentre quelli sulle nuove erogazioni di credito al consumo al 7,32 per cento (6,61% nel mese precedente). È quanto si legge nella pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali” diffusa oggi dalla Banca d'Italia. I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari all’1,21 per cento (1,06% in aprile), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari all’1,60 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati allo 0,93 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,35 per cento (0,36% in aprile).