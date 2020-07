Banche: Bankitalia, sofferenze calano dell'11,6% a maggio

Daniela La Cava 9 luglio 2020 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di maggio le sofferenze sono diminuite dell’11,6 per cento sui dodici mesi (in aprile la riduzione era stata dell’11,4 per cento). Lo segnala la Banca d'Italia nella pubblicazione “Banche e moneta: serie nazionali” spiegando che “la variazione può risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione”.