Banche: Bankitalia, sofferenze calano dell'11,4% ad aprile

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 10:32

MILANO (Finanza.com)

Le sofferenze sono diminuite dell’11,4 per cento sui dodici mesi (in marzo la riduzione era stata dell'11,1 per cento). Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione "Banche e moneta: serie nazionali" indicando che "la variazione può risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione".