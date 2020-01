Banche: Bankitalia, sofferenze calano del 23,5% a novembre

Daniela La Cava 10 gennaio 2020 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di novembre le sofferenze sono diminuite del 23,5% sui dodici mesi (in ottobre la riduzione era stata del 21,2%); il calo risente di alcune operazioni di cartolarizzazioni avvenute nell’ultimo anno. Lo rende noto la Banca d'Italia nella pubblicazione "Banche e moneta: serie nazionali". I depositi del settore privato hanno, invece, mostrato una crescita del 7,6% sui dodici mesi (contro il 5,7 in ottobre); il ritmo di crescita della raccolta obbligazionaria è stato pari al 2,3% sui dodici mesi (contro l’1,1 in ottobre).