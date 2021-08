Banche: Bankitalia, sofferenze calano del 21,3% a giugno

Daniela La Cava 10 agosto 2021 - 10:31

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di giugno le sofferenze sono diminuite del 21,3 per cento sui dodici mesi (in maggio la riduzione era stata del 20,7 per cento); la variazione può risentire dell’effetto di operazioni di cartolarizzazione. È quanto si apprende dalla pubblicazione della Banca d'Italia "Banche e moneta: serie nazionali".