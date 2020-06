Banche: Bankitalia, prestiti famiglie crescono dell'1,1% ad aprile. +1,7% per le imprese

Daniela La Cava 10 giugno 2020 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni e degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dell’1,4 per cento sui dodici mesi, come in marzo. Lo comunica la Banca d'Italia nella pubblicazione "Banche e moneta: serie nazionali" nella quale indica che i prestiti alle famiglie sono aumentati dell’1,1 per cento sui dodici mesi (1,7 in marzo) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell’1,7 per cento (1,5 nel mese precedente).Quanto ai depositi del settore privato sono cresciuti del 6,8 per cento sui dodici mesi (contro il 5,7 in marzo); la raccolta obbligazionaria è diminuita del 5 per cento sullo stesso periodo dell’anno precedente contro una riduzione del 4,9 in marzo.