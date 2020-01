Banche: Bankitalia, prestiti a imprese invariati nel IV trimestre

Daniela La Cava 21 gennaio 2020 - 11:00

MILANO (Finanza.com)

Nel quarto trimestre del 2019 i criteri di erogazione dei prestiti alle imprese sono rimasti invariati: l’effetto espansivo della pressione concorrenziale tra le banche ha compensato il contributo moderatamente restrittivo esercitato dal maggior rischio percepito. È quanto si legge nella pubblicazione della Banca d'Italia nel contesto dell'indagine sul credito bancario nell’area dell’euro. Le politiche di offerta applicate ai prestiti alle famiglie per l’acquisto di abitazioni hanno registrato un ulteriore lieve allentamento - prosegue la nota -. I termini e le condizioni generali si sono mantenuti sostanzialmente stabili per i finanziamenti alle imprese mentre sono lievemente migliorati per i mutui alle famiglie. Per il trimestre in corso gli intermediari prevedono che le politiche di offerta rimangano invariate sia per le imprese sia per le famiglie".