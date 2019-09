Banche: Bankitalia, a luglio sofferenze in calo del 23,3% a/a

Daniela La Cava 10 settembre 2019 - 10:40

MILANO (Finanza.com)

Le sofferenze della banche italiane sono diminuite del 23,3 per cento su base annua (-24,1 in giugno), per effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione. Lo rende noto la Banca d'Italia che ha pubblicato "Banche e moneta: serie nazionali".