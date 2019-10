Banche: Banca d'Italia, sofferenze giù ad agosto (-23,6% a/a)

Daniela La Cava 9 ottobre 2019 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Prosegue il calo delle sofferenze ad agosto. Nel dettaglio, le sofferenze sono diminuite del 23,6 per cento sui dodici mesi (-23,4 in luglio), per effetto di alcune operazioni di cartolarizzazione. Lo comunica la Banca d'Italia che ha pubblicato il bollettino mensile "Banche e moneta: serie nazionali". Dal documento di Bankitalia emerge che le sofferenze lorde si sono attestate a 87,617 miliardi di euro contro gli 88,23 di luglio, mentre quelle nette sono salite fino a raggiungere quota 32,463 miliardi rispetto ai 31,949 miliardi del mese precedente.