Banche: Abi, rapine in calo del 26,9% nel 2021

19 maggio 2022

MILANO (Finanza.com)

In un anno le rapine in banca in Italia sono diminuite del 26,9%, passando dalle 119 del 2020 alle 87 del 2021. Dati che emergono dall’indagine condotta da Ossif, il Centro di ricerca Abi in materia di sicurezza, e che sono stati presentati nel corso del convegno 'Banche e Sicurezza 2022', la due giorni di lavoro sui temi chiave della sicurezza in banca. Cala anche il cosiddetto indice di rischio (cioè il numero di rapine ogni 100 sportelli), che è passato da 0,5 a 0,4."Il trend positivo che ha caratterizzato il fenomeno negli ultimi anni è anche il frutto del lavoro congiunto di banche e Forze dell’Ordine. Basti pensare che, tra il 2007 al 2021, le rapine allo sportello sono diminuite del 97,4%, passando dalle 3.364 del 2007 alle 87 del 2021", si legge in una nota dell'Abi.