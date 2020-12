Banche, Abi: prestiti a famiglie e imprese salgono del 5,1% a novembre

Redazione Finanza 15 dicembre 2020 - 15:12

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre i prestiti a imprese e famiglie sono aumentati del 5,1% rispetto a un anno fa. E' una delle principali indicazioni del rapporto mensile dell'Abi nel quale si spiega che tale evidenza emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d’Italia, relativi ai finanziamenti a imprese e famiglie (calcolati includendo i prestiti cartolarizzati e al netto delle variazioni delle consistenze non connesse con transazioni, ad esempio, variazioni dovute a fluttuazioni del cambio, ad aggiustamenti di valore o a riclassificazioni). Ad ottobre 2020, per i prestiti alle imprese si registra un aumento del 7,4% su base annua. L’aumento è del 2,1% per i prestiti alle famiglie.