Banche, Abi: depositi italiani aumentano a novembre, più di 109 mld rispetto a un anno fa

Redazione Finanza 15 dicembre 2020 - 15:34

MILANO (Finanza.com)

Aumentano i depositi in banca degli italiani. Stando ai numeri contenuti nel rapporto mensile dell'Abi, i depositi (in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine) sono aumentati a novembre di oltre 109 miliardi di euro rispetto ad un anno prima (variazione pari a +8,3% su base annuale), mentre la raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, è scesa, negli ultimi 12 mesi, di oltre 22 miliardi di euro in valore assoluto