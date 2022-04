Banche: Abi, da febbraio attacchi hacker. Attivate le misure per tutelare la privacy

Redazione Finanza 29 aprile 2022 - 15:15

MILANO (Finanza.com)

L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha fatto sapere che da febbraio è stata oggetto di attacchi informatici. Secondo alcune indiscrezioni di stampa, sarebbero stati rubati dati sensibili e criptati, per i quali è stato richiesto un riscatto.L'associazione ha presentato le denunce alla Polizia postale e alle autorità competenti e "attivato tutte le azioni a propria tutela e di quella dei dati del personale e adottate tutte le misure per la messa in ulteriore sicurezza delle infrastrutture e dei dati", ha assicurato.