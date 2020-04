Banche, ABI: liquidità ancora bloccata, servono semplificazioni

Redazione Finanza 15 aprile 2020 - 14:40

MILANO (Finanza.com)

Il Comitato Esecutivo dell'Abi, riunitsi oggi in videoconferenza, ha sottolineato le difficoltà nelle quali le banche si trovano ad operare. "Le dichiarazioni di immediata disponibilità delle forme di anticipazione di liquidità non hanno tenuto infatti in conto degli adempimenti, non dipendenti dalle banche, non sempre ancora completati e che impediscono alle banche di attuare, fino ad ora, le misure di liquidità, che necessiterebbero di semplificazioni", si legge nella nota dell'ABI.L'Abi sottolinea che le banche, per poter operare nel rispetto della legge, delle norme di vigilanza e della sana e prudente gestione che sempre devono rispettare anche nella fase dell’emergenza e dell’urgenza, hanno necessità di avere certezze giuridiche su strumenti e modalità operative.