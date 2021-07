Banche, ABI: 'spread tra tassi prestiti e raccolta a livelli particolarmente infimi, oltre -300 pb da pre-crisi finanziaria'

Laura Naka Antonelli 16 luglio 2021 - 15:03

MILANO (Finanza.com)

"Il margine (spread) fra il tasso medio sui prestiti e quello medio sulla raccolta a famiglie e società non finanziarie rimane in Italia su livelli particolarmente infimi, a giugno 2021 risulta di 173 punti base (175 punti base nel meseprecedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335 punti base a fine 2007)". E' quanto si legge nel rapporto mensile dell'Abi, l'associazione bancaria italiana guidata da Antonio Patuelli, di luglio.