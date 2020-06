Bancari restano sotto osservazione a Piazza Affari, focus su tema stop dividendi

Daniela La Cava 9 giugno 2020 - 15:41

MILANO (Finanza.com)

Il comparto bancario resta un sorvegliato speciale a Piazza Affari dopo la raccomandazione del Consiglio generale del Comitato Europeo per il rischio sistemico (CEMS), organo di supervisione della BCE, circa lo stop dei dividendi per tutto il 2020, ossia oltre il limite del primo ottobre stabilito dalla Bce lo scorso marzo. "Nelle nostre stime abbiamo già assunto il fatto che non verranno pagati i dividendi nel corso del 2020 per le banche sotto la nostra copertura, con un ritorno alla cedola atteso nel 2021", precisano gli analisti di Banca Imi, commentando la decisione del CEMS.