Banca d’Italia: protocollo d'intesa con Consob per collaborazione controversie finanziarie

Daniela La Cava 19 marzo 2020 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

La Banca d’Italia e la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) hanno stipulato un Protocollo d’intesa per disciplinare forme di collaborazione tra l’arbitro bancario finanziario (ABF) e l’arbitro per le controversie finanziarie (ACF), i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie tra clienti e intermediari bancari e finanziari, rispettivamente competenti nel settore delle operazioni e servizi bancari e finanziari e dei servizi e delle attività di investimento. Nella nota di Bankitalia si legge che "il protocollo, a garanzia di un più elevato ed effettivo livello di tutela dei clienti, promuove l’istituzione di meccanismi di coordinamento e di scambio informativo tra i sistemi ABF e ACF, nel rispetto dell’autonomia dei rispettivi collegi, su questioni di comune interesse nonché su iniziative di informativa al pubblico e di educazione finanziaria".