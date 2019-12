Banca d'Italia: inflazione in recupero graduale nel prossimo triennio

Alessandra Caparello 13 dicembre 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

L’inflazione in recupero graduale nel prossimo triennio con i prezzi al consumo in aumento dello 0,6 per cento nella media di quest’anno, dello 0,7 nel 2020, dell’1,1 nel 2021 e dell’1,3 nel 2022. Così Banca d’Italia nelle sue proiezioni macroeconomiche per l’Italia