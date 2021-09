Banca d'Italia e Arpcso: esperimento Buna-Tips sui pagamenti istantanei transfrontalieri, multipiattaforma e multivaluta

simone borghi 28 settembre 2021 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

La Banca d'Italia e l'Arab Regional Payments Clearing and Settlement Organization (ARPCSO) hanno annunciato il successo di un esperimento congiunto volto a collegare per la prima volta le piattaforme di regolamento dei pagamenti istantanei con funzionalità multivaluta (TIPS e BUNA) gestite dalle due organizzazioni.I risultati dell'esperimento sono stati presentati in un webinar internazionale tenutosi sotto l'egida della Presidenza italiana del G20 il 27-28 settembre.L'esperimento ha simulato l’invio di euro da parte di un correntista di Banca Intesa Sanpaolo a favore di un cliente di Jordan Ahli Bank che li ha ricevuti in dinari giordani. Durante l'esperimento sono state regolate una serie di transazioni cross-currency sia in TIPS che in Buna IPS, addebitando il conto TIPS di Intesa Sanpaolo in euro e accreditando il conto BUNA di Jordan Ahli in dinari giordani. Il tempo medio di completamento per queste transazioni è stato di circa 15 secondi.