Banca Widiba si impegna nella sostenibilità: presentata Carta della Responsabilità

Alessandra Caparello 12 novembre 2021 - 10:49

MILANO (Finanza.com)

Si chiama Carta della Responsabilità la roadmap presentata oggi da Banca Widiba e che illustra l’insieme di azioni e iniziative concrete che compongono un nuovo modo di fare impresa responsabile, in diversi ambiti della sostenibilità. Da quella ambientale, con un focus sul digitale e sulle azioni per il risparmio energetico, a quella sociale, con i progetti di educazione finanziaria e l’impegno per l’inclusione e la parità di genere e salariale, passando per quella aziendale, con le politiche dedicate ai dipendenti e stakeholder in tema di diversity, formazione e welfare. A cavallo fra questi ambiti, Banca Widiba offre un modello di consulenza con un’offerta di strumenti bancari e finanziari estremamente diversificata, con circa 1.300 prodotti ESG e un catalogo in continuo aggiornamento.In tema di sostenibilità sociale, Banca Widiba è particolarmente attenta alla valorizzazione della diversità e dell’inclusione e si pone come esempio virtuoso sul mercato e verso la società: il 48% del proprio organico è infatti composto da donne, così come il 45% del management, e vanta una presenza femminile dell’80% nella prima linea. L’equità di genere è un punto fondamentale per Banca Widiba, una realtà che vanta la parità salariale, con un rapporto retributivo calcolato sulla media degli stipendi donna-uomo pari sostanzialmente a 1 (98,4%). Da anni la Banca porta avanti il programma WOW - Women of Widiba che valorizza la componente femminile nel settore bancario e nella consulenza finanziaria tramite piani formativi ed eventi. In coerenza con questo posizionamento, Banca Widiba ha avviato nel 2021 diverse iniziative, con l’obiettivo di fornire un aiuto concreto a supporto dell’imprenditorialità femminile, sia con il progetto social Women Dreaming Coach, sia attraverso un’offerta di prodotto dedicata che prevede costi di installazione dei POS azzerati o dimezzati.Tra le tante iniziative promosse da Banca Widiba, si inseriscono anche le recenti innovazioni volte a semplificare l’esperienza bancaria e contribuire al risparmio di tempo delle persone, rendendo al contempo i processi più sicuri, efficienti e accessibili: il lancio dell’apertura del conto corrente integrata con SPID e quello della funzionalità di videobanking Dialogue.