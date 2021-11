Banca Widiba ancora in forte crescita: masse sulla soglia dei 10 miliardi

Luca Losito 8 novembre 2021 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Prosegue con un trend sostenuto la crescita di Banca Widiba su tutte le metriche. Alla fine del terzo trimestre 2021, le masse totali risultano pari a 9,9 mld di euro, segnando una crescita rispetto al 2020 che sfiora il miliardo di euro (+980 mln di euro), guidata dalla significativa accelerazione della componente investimenti che ha contribuito in via pressoché esclusiva (95%) alla crescita dell’AUM.Il favorevole bilancio è frutto del modello di business fondato sul binomio tra digitale e consulenza: la forte accelerazione delle performance della Rete dei Consulenti finanziari, che ha sin qui registrato la miglior performance storica, si è combinata con il lancio di nuovi servizi e soluzioni digitali all’avanguardia.Nel corso del 2021 Banca Widiba si è aggiudicata per la quinta volta in sette anni di vita il premio ABI per l’innovazione con la nuova versione della propria App, il cuore tecnologico del servizio.Infine, grazie alle politiche volte alla conversione della liquidità, si riduce la componente di raccolta diretta in conto deposito, in discesa del 30% a 1,1 mld di euro. I collocamenti di risparmio gestito al 30 settembre raggiungono la quota di 935 mln di euro (+47% YoY), di gran lunga la miglior performance di sempre dei Consulenti finanziari.