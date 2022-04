Banca Valsabbina investe nella blockchain: rilevato fino al 27% di Sandbox

Redazione Finanza 4 aprile 2022 - 14:41

MILANO (Finanza.com)

Banca Valsabbina finalizza un altro accordo strategico ed investe nella tecnologia “blockchain”. L’istituto bresciano ha comunicato al mercato di avere raggiunto l’intesa per l’acquisizione fino a un massimo del 27% del capitale della fintech milanese Sandbox. L’accordo prevede in particolare il ritiro da parte della banca di quote di minoranza sul mercato secondario, con ulteriore conferimento in denaro - congiuntamente ad altri nuovi soci - a perfezionamento di un’operazione di aumento di capitale, funzionale allo sviluppo strategico ed alla crescita di Sandbox.Quest'ultima è una start-up specializzata nello sviluppo di soluzioni software innovative. Ha creato la piattaforma Fleap, un software basato su tecnologia blockchain hyperledger per emettere e scambiare asset digitali di natura finanziaria e non solo. Fleap si rivolge a quelle aziende che intendono digitalizzare la struttura societaria, fornendo servizi quali la digitalizzazione del libro soci delle SpA e delle SRL e la gestione di eventi societari (aumenti di capitale, trasferimento quote, votazioni assembleari).