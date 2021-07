Banca Valsabbina investe in BorsadelCredito.it, accordo per l’8,3% di Business Innovation Lab

simone borghi 15 luglio 2021 - 11:46

MILANO (Finanza.com)

Banca Valsabbina ha siglato un accordo finalizzato all’acquisizione di una partecipazione pari a circa l’8,3% di Business Innovation Lab, società cui è riferita la piattaforma Fintech BorsadelCredito.it.L’operazione prevede in una prima fase l’acquisto di tali quote sul mercato secondario; è inoltre prevista l’assegnazione a Valsabbina anche di warrant convertibili in ulteriori azioni fino al raggiungimento di una partecipazione complessiva al massimo pari al 9,9%. La conversione di tali warrant in azioni resta comunque subordinata al verificarsi di determinate condizioni legate al raggiungimento di obiettivi commerciali.BorsadelCredito.it è una fintech italiana nata nel 2013 per supportare le PMI nell'accesso al credito. BorsadelCredito.it è invece il primo operatore italiano di peer to peer lending per le PMI.