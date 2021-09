Banca Valsabbina: acquisito il 9,9% di Prestiamoci, piattaforma innovativa di p2p lending

simone borghi 22 settembre 2021 - 10:20

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito di un’operazione di aumento di capitale, Banca Valsabbina ha acquisito una partecipazione pari al 9,9% di Prestiamoci, innovativa piattaforma Fintech di social lending, attiva da oltre 10 anni in Italia.L’operazione ha previsto la sottoscrizione da parte della Banca bresciana, particolarmente attenta alle innovazioni del settore, di parte dell’aumento di capitale deliberato dalla Fintech, anche funzionale a sostenere il rafforzamento e la crescita dell’azienda, nell’ambito di un percorso di continuo efficientamento tecnologico.Prestiamoci, attraverso l’omonima piattaforma di proprietà, è una Fintech che opera nel settore del peer-to-peer lending (“P2P” Lending). In particolare “Prestiamoci” gestisce un market place di finanziamenti personali fra privati, promuovendo il prestito tra persone all’interno di un unico luogo virtuale dove si incontrano soggetti che presentano progetti da finanziare (“richiedenti”) e soggetti che intendono investire parte delle proprie disponibilità in progetti di loro interesse (“prestatori”). L’azienda inoltre propone le proprie soluzioni digitali di prestiti personali anche finanziandosi tramite alternative ed innovative forme di funding.