Banca Sistema: utile netto a +12% a/a, CET1 ratio pro-forma al 13,4%

30 ottobre 2019

Utile netto in aumento su base annua del 12%, pari a 21,4 milioni di euro per Banca Sistema nei primi nove mesi del 2019. La banca guidata da Gianluca Garbi ha registrato un margine di interesse, pari a 58,4 milioni, in salita del 10% su base annua, così anche il margine di intermediazione è risultato pari a 73,1 milioni, in crescita del 13%.Le commissioni nette, pari a 12,5 milioni, risultano in forte aumento a/a (+18%), grazie alla crescita delle commissioni attive del factoring (+23% a/a), che più che compensano le maggiori commissioni passive collegate all’attività di raccolta di conti deposito all’estero. La raccolta Retail rappresenta il 65% circa del totale (59% al 30 giugno 2019) ed è costituita da conti corrente e depositi a termine. “In un contesto economico particolarmente sfidante, Banca Sistema chiude i primi nove mesi del 2019 con una crescita a doppia cifra: l’utile netto è in aumento a/a del 12%, pari a 21,4 milioni, i coefficienti patrimoniali significativamente rafforzati con CET1 ratio pro-forma al 13,4% e TC ratio pro-forma al 17,2%, volumi e impieghi continuano a crescere sia nei core business del factoring e della cessione del quinto sia nel credito su pegno” ha commentato il CEO Garbi.