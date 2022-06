Banca Sistema supporta Indiana Production con acquisto di crediti per 1,8 mln

Banca Sistema supporta Indiana Production (società internazionale di produzione pubblicitaria e cinematografica), con l’acquisto di crediti verso la pubblica amministrazione per 1,8 milioni di euro. Da numerosi anni Banca Sistema supporta le imprese che vantano crediti Iva nel settore cinematografico; con questa operazione si conferma dunque la strategia perseguita in tale segmento e si consolida la relazione con Indiana Production, società che Banca Sistema ha negli anni supportato sia con operazioni di tax credit per la produzione cinematografica sia con operazioni di acquisto di crediti iva.