Banca Sistema: sale a €295 mln l’ammontare disponibile per il TLTRO III

simone borghi 17 settembre 2019 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Banca Sistema potrà accedere al nuovo programma TLTRO III per un ammontare fino a 295 milioni di euro, in scia alle modifiche annunciate dalla Banca centrale europea sul TLTRO e alla conferma ricevuta dalle stesse autorità.Il periodo di disponibilità è stato definito a 3 anni dalla data di partecipazione all’asta (ultima asta marzo 2021), superando l’ipotesi a 2 anni. Il tasso è definito a 0%, superando l’ipotesi a 0,10%, oltre al tasso di sconto.Al tasso attuale, il costo per Banca Sistema è dunque pari a 0%. Ancora da definire se e come si possa usufruire di un tasso inferiore allo 0% a fronte di un incremento degli impieghi rientranti nel perimetro del TLTRO III.