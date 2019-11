Banca Sistema rileva ramo credito su pegno da Intesa Sanpaolo

Daniela La Cava 18 novembre 2019 - 15:17

Banca Sistema ha annunciato di avere siglato un accordo vincolante per l’acquisto del ramo d’azienda credito su pegno del Gruppo Intesa Sanpaolo, per un corrispettivo (incluso l’avviamento) pari a 34 milioni di euro. Il ramo genera utile ed è costituito da crediti che ammontano a circa 60 milioni e sei filiali (Torino, Napoli, Firenze, Mestre, Parma e Civitavecchia). Gli impieghi, stabili negli ultimi due anni, hanno generato un margine di intermediazione annuo di circa 9 milioni.La stima dell’impatto dell’acquisizione a oggi sul Cet1 ratio è di circa -170/180 punti base rispetto al valore regolamentare al 30 Settembre 2019, non previsto nel piano industriale 2018 – 2020. Post acquisizione del ramo, conclude la società, il credito su pegno genererà utili netti su RWA (Risk Weighted Assets) superiore al 5%, più alto dell’attuale livello della banca.