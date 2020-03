Banca Sistema: proposto dividendo di 0,093 euro per azione, entro l’anno nuovo piano industriale

simone borghi 11 marzo 2020 - 15:31

MILANO (Finanza.com)

Banca Sistema ha chiuso l’esercizio 2019 con un utile consolidati pari a 29,72 milioni. Il cda ha deliberato di proporre la distribuzione di un dividendo di 0,093 euro per ciascuna azione ordinaria. Il pagamento del dividendo avverrà il 6 maggio 2020, con stacco cedola il 4 maggio 2020 e record date il 5 maggio 2020.Il 2019 si è concluso confermando un trend di crescita nei volumi del factoring e cessione del quinto. A fine anno il gruppo ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisto del ramo d’azienda credito su pegno di Intesa Sanpaolo, perseguendo l’obiettivo di diversificazione e crescita in questo business rafforzando la propria posizione di mercato. Nel 2020 il Gruppo continuerà a valutare opzioni di crescita anche non organica nelle sue aree di core business. È inoltre previsto che nel corso dell’anno siano avviate le attività finalizzate alla redazione del nuovo piano industriale del Gruppo.Nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’effetto del persistere dell’allerta, che avrà impatti negativi nel comparto economico del Paese e un prevedibile incremento della spesa pubblica in particolare nel settore sanitario, al momento non si attende possa avere ripercussioni significative sulle attività del Gruppo nel breve periodo, che per loro natura sono anticicliche; tuttavia la situazione sarà continuamente monitorata, in quanto è probabile attendersi effetti indiretti legati a una diminuzione della produzione delle società cedenti con cui lavora il Gruppo.