Banca Sistema: oltre 100 nuovi clienti e 2,5 mld i volumi del factoring a fine settembre

simone borghi 14 ottobre 2021 - 11:27

MILANO (Finanza.com)

Banca Sistema prosegue la sua attività a sostegno delle imprese con oltre 100 nuovi clienti factoring da cui sono stati acquistati il 12% del totale dei crediti ceduti alla Banca nei primi nove mesi del 2021.I volumi Factoring raggiungono 2,5 miliardi di euro al 30 settembre 2021, con una crescita del 14% a/a.Andrea Trupia, Direttore Divisione Factoring di Banca Sistema, ha commentato: “L’acquisizione di nuovi clienti e la crescita dei crediti commerciali acquistati confermano il ruolo che il Gruppo Banca Sistema ricopre nel comparto del Factoring supportando in modo flessibile i fabbisogni di capitale circolante dei fornitori della Pubblica Amministrazione in svariati settori come energia, trasporti, sanitario, assistenza domiciliare e socioassistenziale, cooperative sociali.”