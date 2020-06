Banca Sistema: coefficienti patrimoniali in aumento dopo modifiche alla CRR 2

simone borghi 22 giugno 2020 - 16:24

Il Parlamento Europeo ha approvato le modifiche alcune modifiche al regolamento (CRR 2), tra cui l’anticipo dell’entrata in vigore della riduzione della ponderazione del capitale di rischio per i prestiti assistiti dalla cessione del quinto dello stipendio e della pensione (CQS e CQP) dall’attuale 75% al 35%. La riduzione della ponderazione entrerà in vigore a partire dal giorno seguente alla pubblicazione di tali norme nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea che dovrebbe avvenire nel corso delle prossime settimane.A seguito di tale modifica, i coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2020 di Banca Sistema risultano rafforzati: CET1 ratio 13,4% (CET1 ratio regolamentare al 31.3.2020 11,2%), TIER 1 ratio 14,0% (TIER 1 ratio regolamentare al 31.3.2020 11,8%) e Total Capital ratio 17,1% (TC ratio regolamentare al 31.3.2020 14,3%).