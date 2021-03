Banca Sistema: approvato il piano strategico 2021-23 per i tre business

simone borghi 25 marzo 2021 - 15:23

MILANO (Finanza.com)

Banca Sistema ha approvato il piano strategico 2021-2023 che si basa sulla capacità di consolidare e far crescere ulteriormente la posizione raggiunta nei 10 anni dalla sua fondazione, nei tre business in cui opera: factoring, cessione del quinto e credito su pegno.Riguardo al Factoring, il piano prevede per fine 2023 una crescita degli impieghi a 2,6 miliardi (CAGR 2020-2023: +20%) e dei volumi a 4,8 miliardi (CAGR 2020–2023: +16%).Per la cessione del quinto una crescita degli impieghi pari a 1,3 miliardi (CAGR 2020–2023: +11%) per fine 2023. Per quanto riguarda, infine, il credito su pegno una crescita degli impieghi a 150 milioni (CAGR 2020–2023: +23%) a fine 2023.Il Piano Strategico prevede al 2023 un RoTE superiore al 16% e un CET1 ratio maggiore del 12%.