Banca Sistema: al via terza cartolarizzazione del ptf Cessione del Quinto

michele fanigliulo 18 settembre 2019 - 17:02

MILANO (Finanza.com)

Prende il via la terza cartolarizzazione del portafoglio CQ (Cessione del Quinto) di Banca Sistema, Quinto Sistema Sec. 2019. L’operazione, sulla scia del successo delle prime due operazioni lanciate nel 2016 e nel 2017, prevede un periodo di warehousing che si completerà indicativamente alla fine del prossimo anno e consentirà di proseguire con la strategia di efficiente finanziamento del business della cessione del quinto.Rispetto alle precedenti operazioni, la principale novità riguarda la presenza di Banca Sistema tra gli original lender diretti del portafoglio che in larga parte rimane fortemente diversificato in termini di soggetti erogatori.