Banca Sistema: Standard Ethics emette rating di sostenibilità

Daniela La Cava 21 gennaio 2021 - 09:25

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha emesso il corporate rating “E” a Banca Sistema. In particolare, Standard Ethics sottolinea che la banca, che fa parte del SE Italian Banks Index, ha in progetto la predisposizione di sistemi di governance della sostenibilità e policy ESG. Standard Ethics osserverà con attenzione le future azioni della banca. Tra le implementazioni attese dagli analisti, e in linea con i principi di corporate governance dell’Ocse, può apparire importante il rafforzamento delle forme di garanzia a tutela degli azionisti di minoranza, tenuto conto anche della recente introduzione del “voto maggiorato” da parte dell’istituto.