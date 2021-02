Banca Profilo: titolo ancora in rialzo dopo boom vigilia su rumor offerta vincolante di Banor Sim

Laura Naka Antonelli 16 febbraio 2021 - 09:20

MILANO (Finanza.com)

Titolo Banca Profilo in rialzo di mezzo punto percentuale a Piazza Affari, dopo alcuni rumor che parlano di un'offerta vincolante presentata da Banor Sim. Ieri l'azione ha segnato un balzo del 3% , volando al record in 13 mesi a seguito della scadenza, nel fine settimana scorso, dei termini per la presentazione delle offerte vincolanti.Già nei giorni scorsi si parlava dell'interesse soprattutto di Banca Finint e Banor sim.Nel ricordare che "ha sedi a Milano e Torino e una presenza europea a Londra, Montecarlo, Lugano e Lussemburgo, con 10 miliardi di euro di asset under influence (gestito, amministrato e advisory)", un articolo di MF-Milano Finanza ha riportato che Banor Sim ha presentato un'offerta vincolante per rilevare la quota di maggioranza, pari al 62,5%, di Banca Profilo.I rumors del fine settimana, si legge nell'articolo del quotidiano finanziario, segnalano che in corsa ci sarebbero anche Banca Finint, "con una proposta mista cash e azioni" e un fondo internazionale. C'è poi chi parla anche di un quarto soggetto. Al momento la quota del 62,5% è detenuta da Sator Private Equity.