Banca Profilo perfeziona la vendita della partecipazione in Banque Profil de Gestion

simone borghi 2 giugno 2021 - 14:09

MILANO (Finanza.com)

A seguito della recente autorizzazione da parte della FINMA, è stato perfezionato il closing dell'operazione che prevede, da un lato, l’acquisto da parte di Banque Profil de Gestion SA (BPDG) del 100% del capitale di One Swiss Bank (OSB) e, contestualmente, la cessione da parte di Banca Profilo della totalità delle azioni detenute in BPDG agli attuali azionisti di OSB.Il prezzo di transazione per la quota in BPDG detenuta da Banca Profilo ammonta a 31,8 milioni di franchi svizzeri, per un corrispettivo per cassa pari a 31,2 milioni di franchi svizzeri. Il prezzo di cessione esprime un valore dell’intera entità svizzera pari ai fondi propri oltre a un goodwill di circa 10 milioni di franchi svizzeri. Il perfezionamento dell’operazione completa la prevista uscita dal mercato svizzero e genererà un utile da cessione superiore ai 2 milioni di euro, stimato sulla base dei dati contabili al 31 marzo 2021 dell’entità oggetto di cessione.