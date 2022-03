Banca Popolare di Sondrio: collocate tutte le azioni offerte in opzione e prelazione per trasformazione in spa

simone borghi 14 marzo 2022 - 16:55

MILANO (Finanza.com)

Si è chiusa positivamente l'operazione per la trasformazione di Banca Popolare di Sondrio in spa. Al termine del periodo di offerta in opzione e prelazione delle 12.676 azioni Banca Popolare di Sondrio, conclusosi il 7 marzo 2022, tutte le 12.676 azioni offerte agli azionisti sono state collocate al prezzo unitario di 3,7548 euro.Il regolamento delle azioni collocate, così come il pagamento del controvalore delle azioni acquistate a seguito dell’esercizio del diritto di opzione e di prelazione, avverrà per il tramite di Monte Titoli e dei rispettivi intermediari il prossimo 18 marzo.Entro il 18 marzo 2022, la Banca Popolare di Sondrio procederà infine al pagamento, a favore degli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso, di tutte le azioni a un prezzo pari al valore di liquidazione determinato (3,7548 euro ciascuna).