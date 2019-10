Banca Popolare di Bari: nessun stop a trattativa per cessione Cassa di Risparmio di Orvieto

Daniela La Cava 10 ottobre 2019 - 08:27

MILANO (Finanza.com)

LaBanca Popolare di Bari porta avanti le trattative per la cessione della maggioranza della Cassa di Risparmio di Orvieto. In una nota diffusa ieri sera l'istituto bancario pugliese precisa, in seguito a indiscrezioni stampa su un presunto stop alla vendita della quota, che "la notizia è destituita di ogni fondamento" e "conferma la trattativa in esclusiva con SRI Group per la cessione della propria quota pari al 73% della controllata".