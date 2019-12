Banca Popolare Lazio: incarico a Equita per sostegno liquidità azioni

Titta Ferraro 30 dicembre 2019 - 11:49

MILANO (Finanza.com)

Banca Popolare del Lazio e Equita Sim hanno sottoscritto un contratto con cui la Banca ha conferito in via esclusiva a Equita l’incarico di svolgere un'attività volta a sostenere la liquidità delle azioni emesse dalla Banca stessa e negoziate sul segmento "order driven azionario" del sistema multilaterale di negoziazione gestito da Hi-Mtf Sim. L'attività di sostegno della liquidità oggetto dell'incarico, avrà luogo mediante operazioni di acquisto di Azioni sul Mercato Hi-Mtf da parte di Equita, che all’uopo utilizzerà le risorse messe a disposizione dalla Banca. Equita opererà in modo indipendente, senza istruzioni da parte della Banca Popolare del Lazio o di altri soggetti