Banca Pop Sondrio: ok del cda a bilancio 2021, proposto dividendo di 0,20 euro per azione

simone borghi 21 marzo 2022 - 17:33

MILANO (Finanza.com)

Il cda di Banca Popolare di Sondrio ha confermato i risultati preliminari del 2021 con un utile netto di Gruppo pari a 268,6 milioni di euro.Il board ha proposto di un dividendo di 0,20 euro per azione, oltre alla convocazione dell’assemblea degli azionisti il prossimo 30 aprile, che provvederà, tra l’altro, alla nomina per il triennio 2022-24 di cinque amministratori.Il gruppo Banca Popolare di Sondrio ha registrato un avvio d’anno positivo, contrassegnato dalla tenuta dei ricavi propri dell’attività bancaria caratteristica e da dinamiche sul fronte dei costi in linea con il perseguimento di obiettivi di efficienza allineati ai migliori standard di mercato. In assenza di ulteriore forte instabilità nelle relazioni internazionali e/o nell’andamento dei mercati finanziari, è pertanto verosimile che il Gruppo possa conseguire anche nel 2022 buoni livelli di redditività, a conferma della resilienza del proprio modello di business.