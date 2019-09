Banca Mps, collocato con successo bond per 500 milioni

Valeria Panigada 18 settembre 2019 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

Banca Mps ha concluso con successo il collocamento di un’emissione obbligazionaria unsecured di tipo Senior Preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 500 milioni di euro. L'operazione ha visto ordini per circa 900 milioni da parte di circa 100 investitori, per la maggior parte asset managers (il 67%) e dall'Italia (il 47%). Grazie alla forte domanda, il rendimento indicato inizialmente, pari a 3,875% è stato portato al 3,625%.