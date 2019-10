Banca Mps, collocato bond a 7 anni per 1 miliardo

Valeria Panigada 2 ottobre 2019 - 08:03

MILANO (Finanza.com)

Banca Mps ha concluso con successo il collocamento di un’emissione di Covered Bond con scadenza 7 anni, destinata ad investitori istituzionali, per un ammontare pari a 1 miliardo di euro. Il libro degli ordini ha superato in chiusura i 4 miliardi di euro. L’emissione è stata distribuita a 190 investitori istituzionali, in particolare fund managers (60%), banche e assicurazioni (31%), residenti in prevalenza in Germania e Austria (30%), Italia (23%), UK (18%) e paesi del nord Europa (14%). L’obbligazione, con scadenza a ottobre 2026, prevede una cedola annuale pari al 0,875%.