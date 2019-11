Banca Mediolanum: utile netto in salita del 5%. Ad ottobre raccolta netta a 364 milioni di euro

Alessandra Caparello 7 novembre 2019 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

Aumenta del 5% l’utile netto di Banca Mediolanum nei primi nove mesi del 2019, pari a 284,8 milioni di euro contro i 272 milioni dei primi nove mesi del 2018. Il Margine Operativo ha raggiunto 328 milioni, in aumento del 49% rispetto allo stesso periodo del 2018. In particolare, le commissioni nette salgono a 612 milioni di euro, +26% rispetto allo scorso anno, mentre il Margine da Interessi aumenta del 29% ad Euro 176 milioni e riflette il significativo incremento degli impieghi alla clientela retail e l’attenta gestione delle attività di tesoreria. Il Common Equity Tier 1 Ratio al 30 settembre 2019 è pari al 18,8%, confermandosi uno dei più alti tra i Gruppi Bancari italiani.La raccolta netta totale del gruppo è stata positiva per 2.584 milioni, mentre la raccolta netta gestita ha raggiunto 2.220 milioni di euro. Nel dettaglio, si legge nella nota, il totale dei Family Banker del Gruppo al 30 settembre 2019 è pari a 5.223. In merito ai risultati commerciali di gruppo del mese di ottobre 2019, la raccolta netta totale ammonta a 364 milioni di euro, mentre la raccolta netta in Risparmio Gestito nel mese è pari a 163 milioni.Rendendo noti i risultati dei primi nove mesi dell’anno, Banca Mediolanum ha deliberato una distribuzione di un acconto di dividendo di 0,21 euro per azione a partire dal 20 novembre 2019, con stacco cedola al 18 novembre 2019.