Banca Mediolanum: utile balza del 121% a 565 mln nel 2019

Banca Mediolanum ha archiviato il 2019 con un utile netto che è balzato del 121% a 565 milioni di euro, registrando "il miglior risultato di sempre", segnala il gruppo guidato dalla famiglia Doris in una nota. Il risultato "si contraddistingue per il significativo incremento del margine di contribuzione e del margine operativo, in crescita rispettivamente del 20% e del 50%, grazie all’enfasi posta sul rafforzamento dei ricavi ricorrenti e la diversificazione degli stessi, al continuo lavoro svolto sul controllo dei costi, e tenendo altresì conto del positivo andamento dei mercati e dell’ottimo rendimento generato per i clienti che ha portato alla generazione di performance fee per un ammontare di 425 milioni". L’esercizio ha inoltre registrato impairment complessivi per 97 milioni di euro.Banca Mediolanum ha inoltre fatto sapere che il cda proporrà un saldo dividendo relativo all’utile 2019 di 0,34 euro per azione. "Considerando l’acconto sul dividendo distribuito a novembre 2019, pari a 0,21 per azione, il totale dei dividendi relativi all’esercizio 2019 è pari a 0,55 per azione - precisa il gruppo di Basiglio -, in aumento del 38% rispetto all’importo distribuito nell’esercizio precedente e che al prezzo di chiusura di ieri rappresenta un dividend yield del 6,5%".