Banca Mediolanum rinvia distribuzione dividendi almeno fino al 1° ottobre

Alessandra Caparello 30 marzo 2020 - 09:02

MILANO (Finanza.com)

Banca Mediolanum ha deciso di rinviare la distribuzione dei dividendi a valere sugli utili 2019 almeno fino al 1° ottobre 2020 a causa del COVID-19.La Banca si dice fiduciosa, tuttavia, di poter dar seguito alla proposta di distribuzione dei dividendi non appena le condizioni lo consentano, in accordo a quanto peraltro comunicato dalla stessa Banca d’Italia. Banca Mediolanum – si legge nella nota - ritiene infatti che, anche nell’attuale contesto economico finanziario, la propria proposta di distribuzione dei dividendi sia giustificata sulla base 1) di un esame dei possibili impatti futuri sulla situazione patrimoniale e di liquidità della Banca, che si confermano solide anche in scenari di stress, 2) della forza del proprio modello di business che ha mostrato, proprio nei periodi di crisi, la capacità di generare valore per gli stakeholder, 3) della limitata esposizione al rischio della propria attività creditizia.